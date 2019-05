Presentatie Outdoor Badminton op Slotjesveld

OOSTERHOUT - Tijdens het Badminton Festival, vrijdag en zaterdag op het Slotjesveld in Oosterhout, wordt de nieuwe sport Outdoor Badminton gepresenteerd. Het is de tweede keer dat deze vorm van badminton in Nederland te zien is. De eerste keer was een week geleden bij een demonstratie in Middelburg.

Zware shuttle

Quote Dit brengt mensen misschien op het idee om badminton te gaan spelen. Dick Oosterbeek, secretaris Badminton Nederland. ,,Iedereen kent badminton van de camping of op straat. Daar haakt deze sport bij aan", zegt Dick Oosterbeek, secretaris van Badminton Nederland. ,,Als je met een krijtje een veld uittekent en een zware shuttle aanschaft, kun je het op de stoep voor je huis spelen", aldus Oosterbeek. Een veld is zestien meter lang. In het midden ligt aan beide zijden van het net een deadzone van twee meter. Als de shuttle daar landt, telt het als een fout. De shuttle is zwaarder, zodat hij beter bestand is tegen de wind.

We willen de sport meer zichtbaar maken

Badminton is in Nederland een sport die vaak in sportzalen gespeeld wordt. Het aantal leden daalt al jaren. Van 102.643 in 1996 tot 42.716 in 2015. ,,Dat is een van de redenen om deze sport te lanceren", zegt Oosterbeek. Het idee is afkomstig van de Badminton World Federation (BWF). ,,Zij kwamen met het idee en wij hebben ons aangemeld. We willen de sport meer zichtbaar maken in Nederland. En dit is lekker buiten en dat brengt mensen misschien op het idee om te gaan spelen.” De ambities van de BWF zijn groot. Outdoor Badminton moet over tien jaar een Olympische Sport zijn.

Een ongedwongen sfeer

Bij het Badminton Festival in Oosterhout probeert de organisatie een gezellige sfeer te creëren. Oosterbeek: ,,Tijdens de clinic in Middelburg, vorige week, was het op vrijdag druk omdat er veel scholieren meespeelden. Op zaterdag zag je dat mensen wat huiverig waren om mee te doen. We proberen het ongedwongen neer te zetten. Er zijn springkussens, een funpark, zitjes, er is eten en muziek en wie zin heeft speelt een potje mee. Of je kijkt naar de clinics. We hopen enkele mensen te kunnen enthousiasmeren.”

Demonstraties van team NL