Précarnavalsfeesten met De Kinkeluten in Made

School voor speciaal onderwijs in Oosterhout nu alweer te klein, les in kantoortje

10:32 OOSTERHOUT – De Muldersteeg in Oosterhout, de school voor speciaal onderwijs van stichting Het Driespan is nu al weer te klein. Ruim twee jaar na het opleveren van vier nieuwe lokalen, is er wederom een tekort aan lesruimten in het pand achter het Amphia Ziekenhuis.