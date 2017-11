Praxis opent, Karwei vertrekt uit Oosterhout

Nieuwe partij 'SP-fractie Oosterhout' bijna rond

11:54 OOSTERHOUT - De nieuwe socialistische partij in Oosterhout, bestaande uit de leden van de huidige SP-fractie in de gemeenteraad, is 'bijna klaar om naar buiten te treden'. Dat zegt Alexandra Beekers die nu nog fractievoorzitter van de Oosterhoutse SP is.