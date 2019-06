Powerweekend Made, ‘Het lijkt op de betere evenementen in Amerika’

Ook in Rijen schenken ze nu uitgestel­de koffie: een extra kop koffie voor iemand met een smalle beurs

12:22 RIJEN - Uitgestelde koffie doet nu ook in Rijen zijn intrede. Het werkt heel simpel: je bestelt in een horecagelegenheid of op het terras iets voor jezelf, maar je rekent één of meerdere consumpties extra af voor iemand met een smalle beurs die daar dan op een later moment van kan genieten. Initiatiefneemster Annelie Reuser (49) verwacht veel van de proef die aan het einde van de zomer wordt geëvalueerd.