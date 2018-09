Pottenbakkerijen centraal op Monumentendag Oosterhout

OOSTERHOUT - De jaarlijkse Open Monumentendag in Oosterhout zette afgelopen weekend de pottenbakkerijen centraal. Hoofdfiguur was 'Het Melkmeisje' van Johannes Vermeer. De bekende dienstmeid op Vermeers beroemdste schilderij giet melk uit een kan uit Bergen op Zoom in een schaal uit Oosterhout.

Diverse studies hebben dit door de jaren heen vastgesteld. Oosterhout stond in de tijd van Vermeer bekend om zijn goed en -vooral- goedkoop aardewerk. In 1684 telde de stad maar liefst dertig pottenbakkers. Wat niet veel mensen weten, is dat deze pottenbakkers aan de wieg stonden van de betonindustrie van nu. Bekende grote namen uit deze branche, zoals Struijk en Martens, hebben hun oorsprong in de Oosterhoutse pottenbakkerij.

Pottenbakker

De Open Monumentendag besteedde uiteraard vooral aandacht aan de geschiedenis. Belangrijk punt in de route was De Schelleboom in de Mathildestraat, pal in het Oosterhoutse centrum. Van origine een pottenbakker, intussen een klein theater. Leonie Heemskerk verzorgde zondag de 'colleges' in De Schelleboom, dat zij samen met haar man Joost de Jong en moeder Nellie Heemskerk runt. "Het is echt druk vandaag, met een continue aanloop", zegt ze tussen twee groepen door.

De oudsten van Nederland

"Vooral met ouderen? Nou, dat wil ik niet zeggen hoor. We hebben hiernaast ook workshops voor kinderen, waarbij ze hun eigen potje kunnen bakken. En daar is het ook goed druk." Mooi aan de Schelleboom zijn vooral de nog zichtbare sporen van het verleden, goed door glas beschermd. "Hier zie je de resten nog van de pottenbakkersovens, de laatste in Oosterhout. Het zijn de oudste bekende ovens in Nederland, en daarbij: de enige die nog zichtbaar zijn." De vele bezoekers scharrelen door De Schelleboom, waar tweepersoons bankjes richting het toneel staan. Dat toneel ligt weer net achter de bewaard gebleven ovenresten. Mooi detail: iedere zitplaats is voorzien van een eigen toneelkijkertje. "Veel bezoekers weten inderdaad niet dat de pottenbakkers van lang geleden de betonindustrie van nu mogelijk hebben gemaakt", legt Heemskerk uit. "Maar net zomin is het bekend hoe groot de pottenbakkers Oosterhout hebben gemaakt. Door hun werk is Oosterhout destijds stad geworden."