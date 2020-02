Postbode Jan uit Rijen gaat samen met de minister eenzaamheid te lijf

Bekendma­king Grootste Kaai naar kerk

12:00 OOSTERHOUT - De bekendmaking van de Grootste Kaai vindt voortaan plaats tijdens de kerkviering op carnavalszaterdag. Zo maakte OCS De Smulnarren bekend. Tot 2019 was dat altijd op het Smulnarrenbal, twee weken vóór carnaval. ,,Om van het Smulnarrenbal een échte feestavond te maken, zonder allerlei plichtplegingen, is de bekendmaking voortaan in de kerk”, laat de OCS via Facebook weten.