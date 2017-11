'Portier' van de Nettorama Oosterhout terug op zijn stek: 'Bob, je bent er weer!'

Dat zegt ook Tom van Vaals, groenteman bij de Nettorama: ,,Het is ook wel uniek dat zo’n beestje bijna de hele dag voor een winkel zit. Sommige mensen komen voor Bob speciaal hier boodschappen doen.’’



De verdwijning was de afgelopen dagen dan ook ‘hot topic’ in de supermarkt, vertelt Van Vaals. ,,Maandag kregen we veel vragen van klanten. Ik kwam bijna niet aan werken toe! Toen bleek dat hij was meegenomen, raakten klanten er ook niet over uitgepraat. Kom niet aan Bob!’’



Lachend: ,,Als het langer had geduurd hadden we een Bob-alert moeten versturen. Gelukkig is hij terug én ongedeerd.’’