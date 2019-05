Poppy's in Oosterhout gaat verhuizen

Het bestuur van Poppy's heeft een nieuw pand op het oog waar de organisatie enthousiast over is. De huurprijs is echter te hoog voor Poppy's alleen. De stichting krijgt geen subsidie. Daarom is het bestuur op zoek naar onderhuurders om de vaste lasten samen te dragen. Bestuurder Ad Jongmans: ,,Er is serieuze belangstelling voor de multifunctionele ruimte. Daar kunnen verschillende onderhuurders gebruik van maken. Als we zeker weten dat er een onderhuurder is, maken we gebruik van de optie om het pand te huren. En dan kunnen we in juni verhuizen.”