Poolse migranten zijn welkom in Dongen, bewoners stellen zich welwillend op

Loten voor woningen in appartemen­ten­com­plex in voormalige Rabobank Made

8:26 MADE - Potentiële kopers weten vandaag of zij volgend jaar hun intrek kunnen nemen in De Dragonder, het nieuwe appartementencomplex aan de Adelstraat in Made. Voor de zestien koopappartementen in het voormalige pand van de Rabobank zijn meerdere gegadigden.