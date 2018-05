Pool (21) jaagt televisiekijkend gezin in Oosterhout stuipen op het lijf: 'Ze kregen de schrik van hun leven'

Wethouder Van den Kieboom stopt: 'Niet als een Don Quichot tegen de windmolens vechten'

10:12 RAAMSDONKSVEER - Dolgraag had Bert van den Kieboom doorgegaan als wethouder, maar een nieuwe termijn zit er niet in. "Ik ga niet als een Don Quichot tegen de windmolens in vechten."