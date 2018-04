Pontje Lage Zwaluwe maakt wilde start: 'boot kan het hebben, passagiers niet'

Geiten omgekomen na brand in schuur in buitenge­bied van Tilburg

16:06 TILBURG - Een nog onbekend aantal geiten is donderdagmiddag omgekomen bij een brand in een schuur met in totaal 350 dieren in het buitengebied tussen Gilze en Tilburg. De brand brak even na 15 uur uit en verwoestte een deel van de stal aan Klein Tilburg. Rond 15.45 uur was de brand onder controle.