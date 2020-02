Polsbandjes voor jonge Dongense carnavalsvierders

Daar komt de orgelman! Verrassing voor zwaar gehandicap­te Luc in het ziekenhuis

11 februari BREDA/OOSTERHOUT - Elke zaterdag danst de meervoudig gehandicapte Luc Benoist (20) bij het draaiorgel in Oosterhout. Tot hij doodziek in het ziekenhuis belandt. Dus komt de orgelman naar hem toe. Een verrassingsconcert in het Amphia. Voor Luc. En voor zijn moeder, die nog elke nacht slaapt bij haar zoon die zij bijna kwijt was.