Politieman Ton van der Velden zwaait af: ‘Ik stond altijd vooraan’

De beelden staan nog vers op het netvlies. Een verwoeste auto, met de lichamen van de aanslagplegers die naar buiten hangen. ,,En kinderen die er voorbij lopen en ‘gewoon‘ naar school gaan. Dat is abnormaal. Zoiets kán niet zomaar voorbijgaan.” Van der Velden verhaalt over een aanslag in 2012 op Green Village, een woonplek voor internationale medewerkers in de Afghaanse hoofdstad Kabul. De man uit Dorst zit er dan ook. ,,Twee of drie minuten na de aanslag sta je met een pistool in de hand en een vest aan.”