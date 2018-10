Politieke spanningen rond Tuf Recycling in Dongen

Beide oppositiepartijen uiten kritiek op het college van burgemeester en wethouders van Dongen over de aanpak van het hoofdpijndossier. Volgens de fracties heeft het college geen belang meer bij geheimhouding. Er kan, zo schrijven de fracties, volledig openheid van zaken worden gegeven. De vraag is of het college dat ook vindt. Binnen het college is burgemeester Marina Starmans verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van Tuf.

Handhaving

D66 en CDA plaatsen ook vraagtekens bij het verlenen van de vergunning aan het bedrijf dat zich richt op hergebruik van kunstgrasmatten. Volgens de partijen heeft Tuf zich zonder vergunning gevestigd aan de Vierbundersweg in Dongen. Waarom is er een vergunning verleend aan Tuf, terwijl het bedrijf op dat moment niet aan de eisen voldeed en er een verzoek tot handhaving lag van de branchevereniging? Zo is het maar de vraag of Tuf überhaupt in staat was om de matten te recyclen. De fracties wijzen het college er in dit verband op dat het eerder zelf aangaf dat er in Nederland onvoldoende zekerheid is over de mogelijkheden om de kunstgrasmatten daadwerkelijk te recyclen.

Ook vragen D66 en het CDA zich af waarom het college Tuf in juni 2016 toestemming gaf voor de extra opslag van 3.500 ton, terwijl dit volgens de voorschriften in de verleende vergunning niet kon. Het college zou tegenover de fracties hebben toegegeven dat er op dit punt inderdaad een fout is gemaakt, gelet op de situatie op het terrein van Tuf. Daar liggen talloze matten illegaal opgestapeld.

Informatie

De fracties vinden dat de gemeente Dongen onvoldoende informatie geeft aan haar inwoners over milieuzaken. Zo is er volgens D66 en CDA op de website van de gemeente nauwelijks informatie te vinden over de aan Tuf verleende vergunning.

De partijen menen verder dat het college veel eerder bij Tuf had moeten ingrijpen. In de brief schrijven D66 en CDA dat dit gevoel breed onder de lokale bevolking leeft. Volgens de fracties is het niet te verteren dat er pas maatregelen werden genomen nadat de media aandacht gaven aan de kwestie. Signalen uit de gemeenteraad zouden niet zijn opgepakt. Het college zou ten onrechte vertrouwen hebben gehad in de bedrijfsleiding die telkens toezegde de zaakjes snel op orde te hebben.

Medewerkers

Naar aanleiding van het onderzoek naar de brand bij Tuf vragen D66 en CDA of er nog medewerkers waren op het terrein toen er brand uitbrak. Directrice Anneleen van Trimpont verklaarde tegenover deze krant dat er rond dat tijdstip niemand meer aanwezig was.

D66 en CDA willen ook weten waarom er in een eerder stadium geen aangifte is gedaan tegen Tuf. Het was immers al lang duidelijk dat de milieuregels werden overtreden. Ook zouden adviezen van het Openbaar Ministerie om strenger tegen Tuf op te treden in de wind zijn geslagen.