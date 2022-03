Politieke sluikreclame tijdens carnavalsfeest, campagne met groene sjaals en rode jassen

Een samenzijn om kracht uit te putten in het witte kerkje van Terheijden

TERHEIJDEN - De een steekt een kaarsje aan, de ander gaat in gebed of neemt een moment van stilte. Met een mooie opkomst is het woensdagavond bovenal een moment van verbondenheid en troost in het Witte Kerkje van Terheijden. De samenkomst was er om solidariteit met het volk van Oekraïne te tonen.

2 maart