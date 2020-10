Video Vliegende auto PAL-V mag de weg op: 'Nu nog de lucht in’

28 oktober RAAMSDONKSVEER - De vliegende auto PAL-V mag de weg op. Na jaren wachten is de goedkeuring van de Rijksdienst voor Wegverkeer RDW binnen voor de Raamsdonksveerse autocopter-bouwer. De laatste fase is bereikt: nu nog de lucht in.