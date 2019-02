Politiek Oosterhout: ‘Pak verkeersproblemen zuidwestkant stad aan‘

Duizenden liters chemica­liën in loods Rijen: vrijspraak voor verdachte

19 februari RIJEN - De verklaringen van de verdachte over de grootschalige opslag van drugsafval in Rijen zijn in beginsel niet geloofwaardig, meent de rechtbank in Breda. Toch is de 34-jarige man vrijgesproken van alle feiten waarvan hij werd beschuldigd.