Politiek neigt naar verkoop Stadhuis: ‘Geertruidenberg was geen goede rentmeester’

D66 en GGR Gilze en Rijen willen geen tijdelijke wethouder

RIJEN - De oppositiepartijen D66 en GGR vragen de coalitie de korte tijd tot aan de raadsverkiezingen in maart geen tijdelijke vierde wethouder aan te stellen. ,,Er is al 4,2 miljoen gereserveerd voor vertrekkende en oud-wethouders", schrijven de fracties in een open brief.

10:05