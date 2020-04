Politiek maakt zich zorgen over verbouwing De Boodschap in Rijen

Alternatief

Gebouweneigenaar CCGR ( Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen) en bibliotheek Theek 5 dienen met een alternatief op de proppen te komen, zo liet wethouder Ariane Zwarts in een memo aan de raad weten. CCGR en Theek 5 wachten daar nog even mee omdat ze de handen vol hebben vanwege de coronacrisis. Ook fysiek bij elkaar komen vormt een probleem, zo zei CCGR-directeur Ingrid Langen.

Groen Gilze en Rijen wilde weten wat het betekent voor De Boodschap nu blijkt dat er onvoldoende budget is. CDA, D66, Kern’75 en PvdA maken zich grote zorgen en vroegen zich af waarom partijen niet bij elkaar kunnen komen. ,,Het moet toch mogelijk zijn om op gepaste afstand bij elkaar te komen. Dat doen wij hier vanavond ook", aldus Janet Frankemölle van het CDA. Frits van Vugt (D66) was het daar roerend mee eens en stelde dat nu juist het uitgelezen moment is om te verbouwen. ,,De boel is dicht vanwege de coronacrisis.”

Afblazen

De PvdA pleitte zelfs voor het afblazen van de verbouwing. ,,We moeten ons afvragen of de Boodschap nog wel de juiste locatie is voor een cultureel centrum. Dit is een ideaal moment om te kijken of we binnen het centrumplan iets kunnen realiseren", zei fractieleider Peter von Meijenfeldt. Maar hij stond daarin alleen.