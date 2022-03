Politiek Gilze en Rijen al vier jaar onder hoogspanning

Hof matigt straf voor Tilburgse drugskoks: 8 jaar

DEN BOSCH – Twee Tilburgse drugskoks hebben van het gerechtshof in Den Bosch een lagere straf gekregen dan eerder door de rechtbank in Breda opgelegd. In plaats van tien jaar, hebben ze nu in hoger beroep een straf van acht jaar gekregen.

