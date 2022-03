Politiek Geertruidenberg in debat: 'Hoe komen we die huiskamer binnen?’

Man raakt gewond bij snoeien boom in Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE - Een man is woensdagmiddag in Sprang-Capelle gewond geraakt bij het snoeien van een boom. Dat gebeurde in een achtertuin aan de Wendelnesseweg-Oost. Tijdens het snoeien zou de man geraakt zijn door een grote tak.

