Politiek Geertruidenberg: gratis zwemmen moet blijven

Volgens Van Oosterhout betekent het afschaffen van de gezinsabonnementen in sommige gevallen een prijsstijging van 59 procent. ,,De stijging van de tarieven is absurd", vond ook Leon Hooijmaijers van het CDA. En Mirjam de Groot van Morgen!: ,,Hoe kun je nu met droge ogen uitleggen dat gratis zwemmen geen vervolg meer krijgt en dat we de gezinsbonnementen ook niet meer uitgeven, terwijl er een overschot is van 60.000 euro?”

Volgens wethouder John van Vugt is het bezit van twee zwembaden in een gemeente als Geertruidenberg ‘een ontzettende luxe'. ,,Zeker in een tijd waarin we ons huishoudboekje sluitend moeten maken". Bovendien zijn de zwemtarieven nog steeds laag in vergelijking met omliggende gemeenten, hield hij de raad voor.