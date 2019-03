Politiehond speurt 32-jarige man op in struiken na vernielingen en bedreigingen in Dongen

Het slachtoffer, een 28-jarige vrouw uit Dongen, deed aangifte. De man belde eerder die avond bij haar thuis aan, was onder invloed van alcohol en had een klauwhamer in zijn handen. De man nam meteen een agressieve houding aan. Toen de vrouw vroeg of hij wilde gaan en vertelde dat ze anders de politie zou bellen, werd de man nog agressiever. De vrouw deed snel de voordeur dicht en hoorde dat hij vervolgens schreeuwde en met de hamer tegen de voorgevel sloeg. Ook hoorde ze glasgerinkel.