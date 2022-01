Politiehond bijt man in been na doodsbedreigingen aan agenten

‘Niet mountainbi­ken in het donker, dieren niet storen’

OOSTERHOUT - Rijd niet in het donker op het mountainbikeparcours bij Oosterhout. Dat verstoort dieren in het bos, die juist 's avonds actief worden. Met die boodschap komt MTB Tracks Oosterhout. ,,We zien dat er in het donker gemountainbiket wordt. Dat willen we onder de aandacht brengen.”

6 januari