Politie zoekt persoon van achtergelaten schoen en fiets: 'Grote gevolgen van een mogelijk klein incident'

WAALWIJK - De politie stond vrijdagnacht voor een raadsel. Langs een sloot in Waalwijk werden een 'redelijk nieuwe schoon en een redelijk nieuwe fiets' gevonden. Agenten en brandweer kwamen meteen in actie om de sloot te doorzoeken. Daar werd niemand gevonden. De politie wil nu in contact komen met de eigenaar van de spullen.

,,Het is voor ons een rare situatie en dan komen wij in actie", legt een woordvoerder van de politie uit. ,,Wij moeten van het ergste uitgaan. Dus werd in de sloot gezocht naar een persoon te water."

Zoekactie

Een uur lang zocht de politie op de kant en de brandweer in het water naar een persoon in nood. Die werd niet gevonden, waarop de hulpdiensten weer vertrokken. ,,Hopelijk is er niks gebeurd, maar ook in dat geval willen wij graag in contact komen met de eigenaar van deze spullen."

Voorkomen

Als er niks gebeurd is, heeft het simpelweg achterlaten van deze spullen, grote gevolgen gehad. ,,De brandweer werd opgetrommeld om door de sloot te waden, op zoek naar een persoon. Midden in de nacht komen zij hun bed uit en komen ze in actie. Als je dan een persoon redt, is dat prachtig. Maar als je komt omdat iemand onbedachtzaam zijn spullen heeft achtergelaten en op één schoen naar huis is gelopen, is dat vervelend. Dan was dit heel makkelijk te voorkomen geweest."

De politie was met meerdere eenheden aanwezig op de Krayenhofflaan. Daarnaast werd een oppervlaktereddingsteam van de brandweer opgeroepen om door de sloot te dreggen.