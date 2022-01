Politie zoekt naar vermist Belgisch kind (4) en oppas (34) in Sprang-Capelle, tweetal nog niet aangetroffen

Muur gesloopt, terp afgegraven: ‘Wat blijft er over van dit rijksmonu­ment?’

RAAMSDONK - Wat blijft er over van de 350 jaar oude monumentale boerderij van de gezusters Broeders in Raamsdonk, als daar een wagenmakerijmuseum in wordt gevestigd? Een muur is al gesloopt. De terp is deels afgegraven voor parkeerplaatsen.

14 januari