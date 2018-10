Politie waarschuwt voor babbeltruc met bloemen in Oosterhout en Breda

Vorige week heeft de man bij meerdere ouderen in Oosterhout slachtoffers gemaakt. Bij een slachtoffer in de wijk Buurstede belde hij aan met de mededeling dat de bewoonster bloemen cadeau kreeg van een tuinbouwbedrijf. Toen de vrouw de bloemen in het water wilde zetten, is er geld uit haar tas gestolen. Later die week belde hij aan bij een oudere dame in De Doelen, met de mededeling dat zij het bosje bloemen kon kopen van de land- en tuinbouwschool in Breda. Nadat de vrouw had afgerekend, miste zij contant geld uit haar portemonnee.

Begin oktober heeft waarschijnlijk dezelfde man toegeslagen in de Cyclaamstraat in Made en in de Flierstraat in Breda. Eind september is hij ook actief geweest in de Damiaanstraat in Breda en de Bavelselaan in Breda. Het verhaal van de oplichter is elke keer net iets anders, maar heeft altijd iets met bloemen te maken. Vaak doet hij dit in referentie naar de land- en tuinbouwschool in Breda. De school heeft echter niks met deze man te maken, zo laten zij aan de politie weten. De politie waarschuwt daarom om niet open te doen als er iemand met een vergelijkbaar verhaal voor de deur staat. Zeker ouderen, de doelgroep van deze oplichter, wordt aangeraden geen onbekenden binnen te laten.