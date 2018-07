Politie Waalwijk pakt makers illegale dronebeelden aan

Proef met buitenbars in Oosterhout verlengd

12:50 OOSTERHOUT - Het toestaan van buitenbars in de Klappeijstraat tijdens Koningsdag is goed bevallen. Toch wil het Oosterhoutse gemeentebestuur nog wat meer ervaringen opdoen. Daarom wordt de proef verlengd; maart volgend jaar kijkt de gemeente of buitentaps permanent worden toegestaan in de uitgaansstraat.