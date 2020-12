Politie vindt gestolen auto bij gewelddadige overval Made terug

COLUMN Janken bij de online uitvaart, treuriger wordt het niet

4 december Nooit eerder was ik alleen bij een uitvaart. Deze week kreeg ik een unieke inlogcode voor een online afscheidsdienst. Waarschijnlijk waren er in normale tijden zeker duizend mensen in de zaal geweest voor de populaire oud-collega en stadsgenoot die ons had verlaten. Nu zaten er honderd.