Politie vindt bonte verzameling aan wapens in Rijense woning

Knooppunt Hooipolder drie jaar eerder op de schop

16:49 RAAMSDONKSVEER - Knooppunt Hooipolder wordt drie jaar eerder aangepakt dan verwacht. Vanaf 2022 gaat Rijkswaterstaat aan de slag met de verbreding van de A27. Oorspronkelijk stond Hooipolder laat in de planning en zou het knooppunt pas in 2029 af zijn. De bedoeling is dat het werk daar in 2022 begint en in 2026 klaar is, zo bevestigt projectmanager Marc Lentjes.