Politie, Veteranen Search Team en bijna 100 vrijwilligers op zoek in Den Hout naar al week vermiste Oosterhouter Sacco Tange (53)

VideoOOSTERHOUT - De politie, het Veteranen Search Team en 80 vrijwilligers zoeken zondagochtend in twee teams in een gebied rondom het Pannekoeckershuys en het Houtse Meer in Den Hout naar de vermiste Sacco Tange (53). De man is al een week vermist.

Iedereen boven de achttien die wil helpen zoeken, is welkom zich te melden en te helpen onder begeleiding van de politie. De zoekactie is om 10.00 uur gestart bij het Pannekoeckershuys en bij het Houtse Meer in Den Hout. ,,Het is het natuurgebied dat het dichtste bij zijn huis is. Hij ging hier vaak wandelen,” verklaart een politiewoordvoerder. Afgelopen week is er een melding bij de politie binnengekomen dat Tange gezien is in de regio.

Bij het ene team, dat vertrekt vanaf de parkeerplaats van het Houtse Meer, helpen 110 leden van het Veteranen Search Team mee. Bij het andere team, dat zoekt vanaf het Pannekoeckershuys, helpen 80 vrijwilligers. Er wordt gezocht in kleine groepen. Als er iets gevonden wordt, beoordeelt een agent ter plekke of de recherche moet worden opgeroepen.

Grote kans van slagen

Een woordvoerder van het Veteranen Search Team acht de kans van slagen vrij groot. ,,We gaan niet zomaar ergens zoeken. Mochten we vandaag niets vinden, dan is het alsnog een succesvolle dag geweest. Dan weten we in ieder geval dat we dit gebied kunnen uitsluiten.”

Tange is zondag 13 oktober tussen 9.00 en 10.00 uur voor het laatst gezien bij zijn woning in Oosterhout. Onduidelijk is wat er met Tange is gebeurd. ,,Er is geen enkel spoor naar waar hij is.” De politie houdt rekening met diverse scenario’s.

Volledig scherm Vrijwilligers verzamelen zich bij het Koeckershuys in Den Hout. © Marcel van Dorst / MaRicMedia

Volledig scherm De politie begint de zoekactie vanaf de parkeerplaats van Pannekoeckershuys in Den Hout © Marcel van Dorst / MaRicMedia