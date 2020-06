Politie verdenkt Jan B. van wapenbezit en kamt terrein uit

video Een jerrycan als douche en poepen in de bosjes, voor trucker Dragomir is het heel normaal: ‘Het hoort bij ons leven op de weg’

29 juni OOSTERHOUT – Echt warm heeft Mitrevski het niet snel in zijn cabine. Dus douchen, mwah, niet nodig. Gebruikmaken van de dixi op het industrieterrein in Oosterhout, de trucker doet zijn behoeften net zo lief in de bosjes. ‘Het is hier schoon en veilig.’