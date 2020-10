Politie tevergeefs op zoek naar hennepkwekerij in Hank na anonieme tip

‘Even een rondje rijden’ eindigt in straatrace waarbij Dilan (16) overlijdt: twee jaar cel geëist tegen Tahir Ç.

12 oktober MADE/BREDA - ,,Even een rondje rijden’ mondt op 9 juni 2018 uit in een afschuwelijk ongeval waarbij twee doden vallen. De nu 20-jarige Oosterhouter Tahir. Ç. belandt op de A59 bij Made in een straatrace. Zijn 16-jarige passagier en plaatsgenoot Dilan C. vindt de dood. De 37-jarige man met wie Ç. aan het racen was overlijdt een dag later in het ziekenhuis.