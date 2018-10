Politie stelt onderzoek in naar brand Tuf Recycling Dongen

foto's De grote brand bij TUF Recycling in beeld

13:26 De grote brand bij recyclingsbedrijf TUF in Dongen houdt vrijdagmiddag de gemoederen nog altijd bezig. Bij omstreden bedrijf waar o.a. kunstgras gerecycled werd, ontstond donderdagavond een brand. De rook was tot in weide omtrek goed te zien. De brand was zo groot dat de brandweer nog altijd bezig is met nablussen. De beelden van de brand spreken daarom ook voor zich. Deze acht foto's laten het verloop van de brand goed zien.