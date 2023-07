Politie rukt uit voor melding woningoverval in Oosterhout, blijkt na onderzoek ruzie in woning

INTERVIEW Beseft de boer wel dat hij via zijn tractor kennis doorspeelt aan Amerika? Hoogleraar Corien Prins over complexe da­ta-dilemma’s

TILBURG - Mag je in een WhatsAppgroep racistische taal uitslaan? Is Nederland voorbereid op een cyberaanval? En beseffen boeren wel dat ze via hun tractoren kennis doorspelen aan Amerika? Met dit soort praktische vragen bij fundamentele kwesties houdt Corien Prins zich bezig. De Rijense won er onlangs de hoogste onderscheiding voor wetenschappers mee.