Politie rolt kwekerij op in Oosterhout en neemt fors geldbedrag en auto in beslag

Seniorenwo­nin­gen van Antonetta 'gered’ door fusie met Thuisves­ter

16:56 ,,Het is goed dat ons bezit in professionele handen komt"zegt Wim Roose van de 90 jaar oude Antonetta Stichting. ,,Ons bestuur bestaat uit alleen maar 70 plussers. Als kleine stichting hadden wij niet het geld niet om grote investeringen te doen. De huisjes moeten eerst worden verduurzaamd, zoals dat heet. Thuisvester heeft hiervoor het kapitaal in huis. Pas daarna, over enkele jaren, komt nieuwbouw in beeld”.