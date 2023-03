Politie pakt verdachte (35) op voor bedreigen partner met vuurwapen in Oosterhout, dochter staat erbij

Agenten gingen rond 12.15 uur af op een melding dat iemand bij een ruzie in een woning een vuurwapen had getrokken. De verdachte kwam zelf het huis uit na de komst van de politie. De 32-jarige partner van de verdachte zou zijn bedreigd, terwijl de dochter van het stel erbij stond. Het wapen werd met enkele patronen gevonden in de keuken en is in beslag genomen.