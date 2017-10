Politie op zoek naar verdachte beroving de Tol in Werkendam

Het zou gaan om een blanke man van 1.80 meter lang, hij is tussen de 17 en 25 jaar oud. Hij droeg tijdens de beroving een zwarte bivakmuts op zijn hoofd. Hij heeft een groen met grijze jas aan en zwarte handschoenen. Wat hij heeft buitgemaakt, is niet bekend.

Mensen die de man zien lopen, kunnen contact opnemen met de politie via 112. Er is ook een oproep verstuurd via Burgernet, waarin de politie oproept uit te kijken naar de verdachte.