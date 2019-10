Politie onderzoekt mogelijk lastigvallen van meisje (16) in Oosterhout

Geen andere meldingen

Volgens de politiewoordvoerder zijn er zaterdagavond twee agenten naar het huisadres van het meisje gegaan. ,,We hebben haar verhaal aangehoord en alles genoteerd. Maandagochtend zijn we nog een keer terug geweest om te vragen hoe het ging. We weten niet wat er gebeurd is. We waren er niet bij. Maar we gaan er vooralsnog niet vanuit dat het een serieuze poging tot ontvoering was. Als vijf mannen in een busje je echt willen pakken, kun je niet zomaar ontkomen. We denken eerder aan een poging om haar aan het schrikken te maken.” Het meisje heeft geen aangifte gedaan. Er zijn geen andere meldingen over het busje binnengekomen.