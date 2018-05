Politie nog steeds op zoek naar getuigen ernstig zedenmisdrijf Wolfsweide

De politie wil niet vertellen wat er is voorgevallen, maar spreekt van een ernstig zedendelict. Het slachtoffer is die avond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de vrouw wil de politie geen mededelingen doen. ,,Dat ligt erg gevoelig'', zegt politiewoordvoerder Dik Advocaat.

Dashcam

Eerder werd al bekend dat tussen 21.30 en 22.00 uur een hardloper/jogger in Wolfsweide heeft gelopen. De politie hoopt dat hij iets heeft gezien. Die persoon of iemand die hem kent heeft zich nog niet gemeld. Ook is de politie nog steeds op zoek naar getuigen, die zich nog niet eerder hebben gemeld, die iets is opgevallen tussen 20.30 en 22.30 uur. Ook wil de politie graag meer beelden van buitencamera's of dashcams in auto's.