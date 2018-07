Politie maakt einde aan illegale houseparty in Dorst

Man (20) uit Oosterhout rijdt voor zoveelste keer rond zonder rijbewijs: 'Ik weet dat het niet mag'

9:52 OOSTERHOUT/MIDDELBURG - Een 20-jarige man uit Oosterhout is zaterdagmiddag aangehouden omdat hij zonder een geldig rijbewijs rondreed. Hiervoor is hij al meerdere malen met de politie in aanraking gekomen.