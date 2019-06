Politie jaagt op ‘knuffeldieven’ die meerdere ouderen beroofden

Ouderen in de regio werden afgelopen weekend de dupe van zogenoemde ‘knuffeldieven'. De dieven sloegen toe in het Zeeuwse Nieuw-Namen, Ossendrecht, Baarle-Nassau en Goirle. De dieven vroegen de weg, ‘knuffelden’ hun slachtoffers en beroofden hen tegelijkertijd op slinkse wijze van hun sieraden.

Zaterdagmiddag rond 14.30 uur werd in het Zeeuwse Nieuw-Namen een 84-jarige vrouw op deze manier beroofd van haar sieraden. Even later, rond 16.15 uur, sloeg de bende toe bij een 85-jarige vrouw in Ossendrecht.

Op zondag was een 85-jarige man uit Baarle-Nassau het slachtoffer. Hij werd rond 14.00 uur aangesproken in de Rector van den Broekstraat in zijn woonplaats. Een vrouw vroeg hem vanuit de auto de weg en stapte vervolgens uit om hem te bedanken. Ze raakte hem daarbij diverse malen aan en probeerde een ketting om zijn nek te hangen. Daarbij wist ze op slinkse wijze de gouden ketting van de man te bemachtigen, waarna ze in de auto stapte en ervandoor ging richting het centrum.

Een half uur later werd in Goirle een 80-jarige inwoner aangesproken in de Thomas van Diessenstraat. In eerste instantie negeerde hij degenen die hem de weg vroegen, maar hij kon niet voorkomen dat een vrouw bij zijn ketting kon komen en die van zijn nek trok. Ook zij ging ervandoor in een auto.

Donkerkleurige auto

Alle slachtoffers maakten melding van een donkerkleurige auto met een mannelijke bestuurder en meerdere vrouwelijke passagiers. Ze spraken de slachtoffers aan, met als smoes dat ze de weg wilden weten, bijvoorbeeld naar een ziekenhuis, apotheek of een kerk. Soms spraken ze Nederlands, soms Engels.

De slachtoffers gaven aan dat de vrouw door wie ze beroofd waren niet heel jong was, mogelijk rond de 60 jaar oud, klein en gezet was en donkerkleurig haar had.