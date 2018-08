Politie in Made remt verkeer in Crullaan

MADE - 'We gaan weer naar school', u kent ze wel. De spandoeken die automobilisten weer alert op fietsende kinderen moeten maken, na zes weken zomervakantie. Dat die waarschuwingen nodig zijn, bleek bij een actie in Made, donderdag. Student Randall van de politieacademie zette de actie op, samen met de Madese basisscholen, als afstudeerproject.

"Dat moest gaan over problemen in een wijk", aldus Randall donderdagochtend. "Na overleg met de wijkagent kwam ik op het verkeersgedrag in de Crullaan. Aan beide kanten van de laan staat een basisschool, dus er lopen en fietsen veel jonge kinderen. Er zijn zebrapaden waar veel gebruik van wordt gemaakt. Uit commentaar van wijkbewoners blijkt er nogal wat verkeersoverlast in de straten en bij de oversteekplaatsen. Daar vragen we vandaag aandacht voor."

Observeren

Een kwartiertje observeren in de Crullaan levert volgens een collega van Randall al een flinke lijst aan overtredingen op: "Er wordt vaak te hard gereden, automobilisten geven voetgangers bij de zebra's vaak geen voorrang, mensen rijden zonder veiligheidsgordel om..."

Bekeuringen

De actie is gericht op bewustwording, dus de vele agenten treden niet bekeurend op. "Daarnaast zijn we bezig met de CAO-acties, dus we bekeuren niet. Maar ik heb wel een lijstje bij me waarmee ik de mensen kan laten zien wat de overtreding hen zou hebben gekost. Dat helpt hoop ik ook als waarschuwing."

Het vele 'blauw op straat' in Made krijgt deze ochtend hulp van de schoolgaande kinderen. Bij een van de zebra's houden Randall en een collega het verkeer tegen, waarna scholieren de wachtende automobilisten een flyer overhandigen.

Agenten

Naast de actie richting de volwassen verkeersdeelnemers krijgen ook de jonkies het nodige te horen. Maar liefst acht agenten bezoeken de klassen van de basisscholen. Zo ook groep 6 van de Stuifhoek in de Norbartstraat. Twee agenten in vol ornaat geven uitleg aan de kids over hoe je je in het verkeer hoort te gedragen. Uiteraard is er ook veel ruimte voor vragen, bij voorkeur over verkeer.

Maar het zien van de agenten met hun imposant gevulde koppelriem spoort de kinderen aan om steeds verder te vragen, zoals het kids betaamt. "Heb je dan geen deuken in je kogelwerend vest als je wordt beschoten?" "Kom je als agent niet in moeilijkheden als je iemand doodschiet?" (!) "Wat kost het als je met een nepwapen op straat wordt betrapt?" "Mogen we je pistool even zien?"