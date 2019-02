Politie gaat strijd aan met drugshandel in Oosterhout: drie aanhoudingen

De politie investeert in de gemeente steeds meer in het tegengaan van drugshandel. Daarom zijn er de afgelopen dagen meerdere aanhoudingen verricht, dat is te lezen op de Facebookpagina van de politie.

Op 10 februari hield de politie een verdachte aan die 137 ponypacks cocaïne en contant geld op zak had. Drie dagen later was het de beurt aan een man die maar liefst 41,8 kilo cocaïne bij zich had. Ten slotte wisten agenten op 18 februari iemand in de kraag te grijpen die 31,1 gram crack en 27,2 gram cocaïne bij zich had. Bovendien had ook hij veel contant geld bij zich.