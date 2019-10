Politie en hockeyclub houden zondagmorgen grote zoekactie naar vermiste Oosterhouter

Jumbo Golf verhuist naar Oosterhout

Jumbo Golf in Teteringen verhuist naar Oosterhout. De golfzaak zit nu aan de Oosterhoutseweg en komt in het nu deels leegstaande pand aan de Europaweg 15. De verhuizing moet zo snel mogelijk plaatsvinden, zo zegt pandeigenaar Cees Bertens. ,,Er is een mondelinge overeenkomst."