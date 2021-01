Politie en boa's brengen avondbezoek aan Oosterhoutse probleemjeugd: ‘Zijn ze wel thuis?’

Update Eerste uitbraak Zuid-Afrikaanse coronavari­ant in Nederland, fysioprak­tijk Gorinchem dicht

26 januari De eerste uitbraak van de Zuid-Afrikaanse coronavariant in Nederland is een feit. Onder personeel en patiënten van een fysiopraktijk in Gorinchem zijn achttien personen positief getest op het virus. Tot op heden is bij drie van de geteste personen de Zuid-Afrikaanse variant gevonden.