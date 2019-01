Politie controleert 908 bestuurders op alcohol rondom Oosterhout, slechts twee hebben teveel gedronken

Video Tractors by Night steeds drukker in Made, ook in de polder

4 januari MADE - ,,Het was dit jaar wel heel snel voorbij. Dat vond ik wel jammer", ervoer Nel uit Made, vlak nadat de stoet tractoren in het kader van Tractors by Night het centrum van Made gepasseerd is. Hier stonden zo'n 300 mensen in afwachting van de parade, die dit jaar voor de dertiende keer gehouden werd. Er waren daarom enkele dranghekken geplaatst, want de animo op deze plek lijkt ieder jaar iets te groeien.