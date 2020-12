Politicus neemt lekkere borrel tijdens raadsvergadering: ‘Potverdikke, dat had ik niet moeten doen’

GEERTRUIDENBERG - De digitale raadsvergadering van Geertruidenberg was donderdagavond al flink wat uurtjes op weg toen die steeds meer op een soort receptie begon te lijken. Steeds vaker was te zien hoe raadsleden allerlei hapjes en zoutjes naar binnen werkten en wegspoelden. Op een geven moment verschijnt Bert van den Kieboom van Lokaal+ prominent in beeld en neemt een flinke slok rode wijn...