Politici zeer bezorgd over dreigende sluiting laatste dagopvang in Rijen

Kwetsbare mensen

,,Er is veel miscommunicatie. Maar het belangrijkste is dat sluiting dreigt", vond Frits van Vugt (D66). ,,Dat kunnen we ons niet permitteren met deze kwetsbare mensen. Er zal een oplossing moeten komen", sprak hij wethouder Ariane Zwarts aan. Paul van Dongen van GGR zei schriftelijk vragen te hebben gesteld en daar antwoord op te verwachten.

Pieter van Laerhoven van Kern'75 vond dat ABEL prima past in Gilze en Rijen dat zich als dementievriendelijke gemeente afficheert. ,,Het is slecht als de voorziening zou verdwijnen.” Wel vond hij dat het particulier initiatief ook zelf verantwoordelijk was voor huisvesting. Met dat laatste had Mariëlle van Doremalen (PvdA) het ook wat moeilijk. ,,Bovenal vroeg ze de wethouder alles op alles te zetten om de opvang te behouden.”

Bella Vita

Wethouder Ariane Zwarts zei dat de gemeente veel waardering had voor de inzet van ABEL. ,,Ik kan niet ingaan op het vergunningentraject. We hebben veel inzet gepleegd en blijven in gesprek over een oplossing, maar de gemeente is geen makelaar die panden heeft.” Op een vraag van D66 over de sluiting van Bella Vita zei ze te proberen die cliënten zoveel mogelijk 'warm’ over te dragen aan een dagopvang in Hulten.