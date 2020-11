Polen ‘frustreert’ strafzaak rond Spanjaard die bijna werd gewurgd op de Katjeskelder

Livestream vanuit de kerk: ‘Het is een extra service die we bieden’

21 november OOSTERHOUT - Blader naar Ezechiël 34 vers 11, zet de laptop aan een kijk mee met de kerkdienst. De eucharistieviering in de St. Jansbasiliek in Oosterhout is zondag via een livestream te volgen. Om 10 uur kan worden ingeschakeld via de Facebookpagina van de Catharina parochie en het Youtubekanaal Basiliek St. Jan.